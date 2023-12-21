В Одессе люди в военной форме пытались затолкать мужчину в "скорую"

В Одессе в жилом массиве "Радужный" люди в военной форме пытались затолкать мужчину в карету скорой помощи, однако его спутнице удалось отразить нападение, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают "Думская", Силы обороны Юга, Одесский областной ТЦК и СП в Telegram.

Сообщается, что помешать похищению пыталась женщина, которая даже умудрилась залезть в "скорую". После этого люди в форме отпустили обоих.

Также указывается, что на задней двери скорой видно наклейку организации UUF - United Ukraine Fellowship. Она занимается закупкой реанимобилей, снаряжением всем необходимым и отправкой в госпитали, расположенные в городах вдоль линии фронта.

В самой организации утверждают, что не передавали ни одного автомобиля центрам комплектации - исключительно боевым подразделениям и медицинским учреждениям. Сейчас в UUF пытаются понять, какая из их машин попала в объектив.

Военные сообщили, что по данному факту начали проверку.

"По факту нарушения военными порядка использования транспортного средства специального назначения и незаконного применения силы военной службой правопорядка проводится проверка.

Командующим назначено служебное расследование, по результатам которого всем деталям инцидента будет дана правовая оценка, виновные - привлечены к ответственности".

Что предшествовало:

В ноябре Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту превышения полномочий военными и правоохранителями, которые посреди улицы схватили мужчину, надели на него наручники и увезли в военкомат в Одессе 14 ноября.