МВД объявило в розыск экс-прокурора, которого критиковали за пышную свадьбу во время войны

Министерство внутренних дел объявило в розыск 31-летнего экс-прокурора Ростислава Ильницкого, который в октябре недалеко ото Львова сыграл свадьбу с бывшей сотрудницей ГБР, сообщает Деловая столица.

Как отмечается на портале МВД, Ильницкий исчез 1 декабря.

Суд предоставил разрешение на его задержание для привода. Ильницкого обвиняют по ч. 1, ч. 3 и ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины — подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов.

Lviv.Media со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет, что речь идет о подделке документов для выезда за границу. Журналисты отметили, что звонили Ильницкому по телефону, чтобы узнать о каких документах идет речь, однако его телефон был выключен.

Напомним, в октябре Lviv.Media писало, что в течение двух дней в пятизвездочном комплексе Emily Resort неподалеку Львова проходило празднование свадьбы экс-прокурора Ростислава Ильницкого и экс-работницы ГБР Роксоланы Москвы.

По данным журналистов, на свадьбе находились прокуроры, бывшие работники правоохранительных органов, ГБР, налоговой и депутаты. В первый день на свадьбе выступали Александр Пономарев, Ольга Полякова, группа "Звоны солнца". Ведущим был шоумен Григорий Решетник.

Сама свадьба стоила молодоженам "немалых денег": только двухметровый торт, по данным издания, стоил около 100 тысяч гривен. Журналисты утверждают, что им позвонил жениха Василий Ильницкий и просил не публиковать материал о свадьбе, мол, он много помогает армии.

Роскошная свадьба стала предметом обсуждений в соцсетях на несколько недель. В частности, пользователи обсуждали, уместны ли такие гуляния во время полномасштабной войны.