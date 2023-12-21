Зеленский: Есть сигналы, что российская "оборонка" замедляется

Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении призвал к максимальному вниманию регионы в предрождественское время и сообщил, что по данным разведки есть сигналы того, что "оборонка" россиян замедляется, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит вечернее видеообращение Зеленского.

"Сегодня же был отдельный доклад ГУР. Планы врага, работа российской "оборонки" - есть сигналы об их замедлении. Будем их замедлению еще помогать".

Также президент подчеркнул, что в предрождественское время необходима максимальная сосредоточенность по защите страны в каждом регионе, где решается судьба Украины.

По его словам, это время - для сосредоточенности и работы, "чтобы иметь возможность расслабиться потом".