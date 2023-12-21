Число погибших из-за стрельбы в Праге увеличилось: среди них нет украинцев

В Праге сегодня, 21 декабря, из-за стрельбы в университете известно уже о 15 погибших. Украинцев в их числе нет, сообщает РБК-Украина.

При подготовке материала использовались источники: Novinky.cz, Twitter-аккаунт президента Украины Владимира Зеленского и комментарий спикера МИД Украины Олега Николенко.

Количество раненых и российский пример

Начальник полиции Чехии Мартин Вондрашек заявил, что стрелок убил не менее 15 человек и ранил не менее 24 человек в университете Праги. При этом сообщников у него не было.

Он совершил самоубийство в момент, когда по нему вели огонь полицейские, уточнил Вондрашек.

Сейчас полиция проверяет сообщения стрелка в соцсетях, которые могут свидетельствовать о том, что он брал пример с российской восьмиклассницы. Она в начале декабря расстреляла в школе Брянска двух человек, еще пятеро - получили ранения. После стрельбы школьница покончила жизнь самоубийством.

Заседание правительства

При этом, по информации Novinky.cz, правительство Чехии соберется на экстренное заседание сегодня, 21 декабря. Оно пройдет в 21:00.

Отсутствие украинцев среди жертв и пострадавших

"По информации чешской полиции, по состоянию на данный момент украинцев нет среди пострадавших в результате стрельбы в Праге" , - рассказал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии РБК-Украина.

Реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на инцидент.

"Я глубоко шокирован новостями о трагических событиях в Праге, в результате которых погибли и пострадали мирные люди. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших и желаю быстрого выздоровления раненым" , - написал глава государства.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 21 декабря, неизвестный начал стрельбу в университете Праги. Согласно последним данным, было известно о 11 погибших и более 20 раненых в результате инцидента.

Позже чешские СМИ написали о том, что стрелком мог оказаться 24-летний студент философского факультета местного университета Давид Козак.