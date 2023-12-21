Генштаб: Россияне штурмуют левобережье Днепра и еще 6 направлений

За прошедшие сутки российские захватчики не прекращали атаки на позиции Сил обороны на 6 направлениях, а также левом берегу Днепра, где закрепились защитники, всего произошло 86 боевых столкновений, враг понес потери, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит вечерняя сводка Генштаба ВСУ.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Карповичи Черниговской области; Турья, Краснополье Сумской области; Веселое, Гатище, Двуречанское Харьковской области.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 18 атак врага в районах Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 3 атаки врага в районе Тернов Донецкой области, где противник, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. Также оккупанты нанесли авиационные удары неподалеку Невского Луганской области и Спирного Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спирное Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 7 атак противника у Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Также враг нанес авиационный удар в районе Торецка Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Богдановка, Ивановское, Клищеевка, Андреевка, Курдюмовка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 20 атак врага восточнее Новокалиново, Новобахмутовки, Авдеевки и 12 атак в районах Первомайского Донецкой области. Здесь враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Александрополь, Сухая Балка, Новобахмутовка, Авдеевка, Водяное, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где противник, при поддержке авиации, совершил 11 безуспешных атак на позиции наших защитников. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Благодатное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили 5 атак западнее Вербового Запорожской области, где противник пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 25 населенных пунктов, среди них Роботино, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка, Малые Щербаки, Пятихатки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Херсон и Антоновка Херсонской области. Также враг нанес авиационный удар в районе Крынок Херсонской области.

Враг не отказался от намерения выбить наши подразделения с левобережья Днепра, совершил 11 безуспешных штурмовых действий. Получил достойный отпор и понес значительные потери. Наши подразделения стойко держат оборону, в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят огневое поражение противнику.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 2 зенитно-ракетных комплексах противника.

Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и артиллерийское средство противника.