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Воздушные силы зафиксировали движение российских ударных дронов (Обновлено)

Воздушные силы зафиксировали движение российских ударных дронов (Обновлено)
Фото: Telegram

Россияне вечером 21 декабря запустили на территорию Украины ударные дроны, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщили Воздушные силы в Telegram.

"Движение группы враждебных БпЛА типа "Shahed" из Херсона в направлении Николаева!"

В 21:06 военные сообщили, что "Шахеды" двигаются через Николаевщину в северо-западном направлении. Угроза Днепропетровской области.

В 21:14 Воздушные силы пишут, что дроны держат курс в Кировоградской области.

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