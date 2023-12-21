Воздушные силы зафиксировали движение российских ударных дронов (Обновлено)
Россияне вечером 21 декабря запустили на территорию Украины ударные дроны, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщили Воздушные силы в Telegram.
"Движение группы враждебных БпЛА типа "Shahed" из Херсона в направлении Николаева!"
В 21:06 военные сообщили, что "Шахеды" двигаются через Николаевщину в северо-западном направлении. Угроза Днепропетровской области.
В 21:14 Воздушные силы пишут, что дроны держат курс в Кировоградской области.