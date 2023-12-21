Страны G7 согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года

Группа официальных кредиторов Украины из стран G7 и Парижского клуба согласовала приостановление выплат по официальному долгу до 2027 года, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Изменения в Меморандум о взаимопонимании относительно приостановления выплат по официальному долгу 21 декабря подписал министр финансов Сергей Марченко.

Сегодняшнее подписание позволит продлить до конца марта 2027 года действие Меморандума о взаимопонимании относительно приостановления выплат по государственному и гарантированному государством долгу с группой официальных кредиторов Украины из стран G7 и Парижского клуба, который был подписан 14 сентября 2022 года.

Такие условия соответствуют завершению текущей EFF программы МВФ.

Подписантами выступили представители правительств США, Канады, Франции, Германии, Японии, Великобритании.

"Благодарен партнерам из стран G7 за понимание потребностей Украины в условиях войны. Достижение сегодняшней договоренности о пересмотре долговых обязательств позволяет снизить нагрузку на бюджет до конца действия программы МВФ и сэкономить валютную ликвидность для обеспечения социальных расходов.

Это добровольное приостановление выплаты долга является частью пакета международной поддержки на сумму 122 млрд долларов США, предоставленной партнерами Украины", - отметил Марченко.

В Минфине подчеркнули, что группа официальных кредиторов отметила работу Правительства Украины в выполнении условий программы Механизма расширенного финансирования (EFF) МВФ и внедрении важных реформ, в том числе в сфере долговой политики, которые станут основой для экономического восстановления страны.

Напоминаем:

Глава миссии МВФ в Украине Гэвин Грей заявил, что мораторий на выплату Украиной внешнего долга будет действовать до 2027 года, реструктуризация будет проведена до середины 2024 года.