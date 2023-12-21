NYT: США обсуждают с партнерами использование активов РФ для Украины

Соединенные Штаты Америки вместе с европейскими партнерами задумаются о том, чтобы использовать замороженные российские активы для помощи Украине в военных действиях, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает NYT.

Как пишет издание, администрация президента США сигнализирует о поддержке ареста более 300 миллиардов долларов российских активов, которые спрятаны в западных странах. В частности, США начали переговоры с союзниками об использовании этих средств для помощи Украине в войне в тот момент, когда финансовая поддержка уменьшится.

Следует заметить, что глава Минфина США Джанет Йеллен утверждала, что конфискация этих средств без решения Конгресса "не является чем-то, что юридически разрешено в Соединенных Штатах".

В то же время часть американских чиновников считают, что после решения конфисковать и передать Украине активы РФ страны-союзники не захотят хранить свои средства в Федеральной резервной системе Нью-Йорка или в долларах.

Куда пойдут деньги?

Однако США вместе с другими странами G7 начали пересматривать вопрос того, как можно использовать имеющиеся полномочия, или же ей следует обратиться в Конгресс с просьбой принять решение об использовании средств.

По данным NYT, Байден еще не подписал стратегию того, как именно будут использованы российские активы - они будут переданы непосредственно Украине или будут ли они использованы в ее пользу иным образом.

Кроме того, партнеры рассматривают варианты того, какие могут быть помехи в использовании средств. В частности, речь идет о том, можно ли использовать деньги только на реконструкцию и бюджетные цели для поддержки экономики Украины, или их можно будет потратить непосредственно на военные усилия.

Один из представителей администрации Байдена отметил, что даже если Конгресс в конце концов достигнет соглашения об оплате дополнительного количества оружия для Украины и помощи его правительству, снижения поддержки военных усилий среди республиканцев и все более нестабильная военная позиция Украины дают понять, что альтернативный источник финансирования был бы крайне необходим.

Использование замороженных активов РФ

Европейские и американские чиновники изучают средства извлечения доходов от российских активов, заблокированных после начала широкомасштабного вторжения России.

Наша страна вместе с международными партнерами работает над созданием механизма, позволяющего конфисковать активы страны-террориста. Средства могут быть направлены на восстановление нашего государства. Речь идет почти о 500 млрд долларов.

Как рассказывало Financial Times, страны G7 уже приблизились к конфискации российских активов для их передачи Украине.