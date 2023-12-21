Умеров провел разговор с главой Минобороны Португалии: что обсудили
Министр обороны Рустем Умеров в четверг, 21 декабря, сообщил о разговоре с главой оборонного ведомства Португалии Хеленой Каррейраш, сообщает Европейская правда.
Об этом украинский министр написал в Twitter (X).
По словам Умерова, во время "продуктивного разговора" он поблагодарил Португалию за поддержку.
"Мы обсудили подготовку украинского технического и вспомогательного персонала для F-16 и участие Португалии", – добавил он.
В разговоре с Каррейраш глава украинского Минобороны также пригласил португальские компании к "соинвестированию в оборонное производство Украины".
Португалия ранее в этом году выразила готовность присоединиться к подготовке украинских пилотов и инженерного состава на F-16.
Как известно, украинские летчики уже начали обучение на F-16 в Соединенных Штатах, где перешли к летной подготовке, и Дании. В Румынии при содействии Нидерландов открыли учебный центр, который в частности будет принимать и украинцев.