Из-за ухудшения погоды на трассе Киев-Чоп ограничили движение грузовиков

Движение грузовых автомобилей запрещено на 620-750 км автодороги М-06 Киев-Чоп с 21:30 четверга, 21 декабря. Это связано с ухудшением погоды, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Патрульная полиция Львовской области.

"В связи с сильными осадками снега и плохой видимостью 21 декабря с 21:30 временно ограничено движение грузовых автомобилей" , - говорится в сообщении.

Движение авто запрещено:

на 620-750 км автодороги М-06 Киев – Чоп;

на 80-195 км автодороги Н-13 Львов – Самбор – Ужгород.

Водителей грузовиков попросили воспользоваться местами для отстоя. А на упомянутых участках работает снегоуборочная техника.

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Рекордно теплая погода в Европе

На смену холодным фронтам в Украину в середине декабря пришел теплый циклон. В результате после долгосрочных морозов, которые начались еще в конце ноября, украинцев почти каждый день ждала тепла, иногда солнечная погода с небольшими осадками.

Как отмечают климатические эксперты ООН, последние восемь лет являются самыми теплыми в истории наблюдений за климатом.

В то же время за последние 30 лет температура в Европе росла вдвое быстрее по сравнению с глобальным показателем.