Топ-генералы США и Китая впервые за полтора года провели переговоры

Руководители армий США и Китая – генералы Чарльз Браун и Лю Чжэнли – провели в формате видеоконференции, что стало первыми за полтора года переговорами между двумя сверхдержавами на таком уровне, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США и генерал Народно-освободительной армии Китая "обсудили ряд вопросов глобальной и региональной безопасности", говорится в сообщении. Браун отдельно подчеркнул важность сохранения открытых линий связи между военными США и КНР.

"Генерал Браун подтвердил важность участия Народно-освободительной армии Китая в предметном диалоге, чтобы уменьшить вероятность недоразумений", – добавили в Минобороны США.

Последние переговоры между американскими и китайскими военными на таком уровне состоялись в июле 2022 года.

США неоднократно выражали обеспокоенность из-за отсутствия военного диалога с Китаем, который отказывал в нем или игнорировал соответствующие запросы США.

Это происходило на фоне все большего количества инцидентов с участием китайских военных – от перехватов американских самолетов до морских провокаций в Юго-Восточной Азии.

О возобновлении двустороннего диалога между военными, как известно, договорились президенты США и Китая Джо Байден и Си Цзиньпин во время визита последнего в Сан-Франциско в ноябре.