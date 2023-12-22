ISW: Войска РФ продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
Российские войска подтвердили наступление под Авдеевкой. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.
Геолокационные кадры, опубликованные 19 декабря, показывают, что российские войска продвинулись на северо-запад от Красногоровки на северо-западном фланге Авдеевки.
Также россияне осуществили незначительное подтвержденное продвижение к северо-западу от Кременной. Геолокационные кадры, опубликованные 21 декабря, показывают, что российские войска достигли незначительного успеха к востоку от Ямполовки.
Российские оккупанты также подтвердили наступление под Бахмутом. Геолокационные кадры, опубликованные 20 декабря, показывают, что российские войска продвигались вдоль участка железнодорожного пути к востоку от Клещеевки (к юго-западу от Бахмута).
Кроме этого, российские войска подтвердили наступление на юго-запад от Донецка, а позиционные боевые действия продолжались к западу и юго-западу от Донецка. Геолокационные кадры, опубликованные 21 декабря, показывают, что российские войска продвигались на юг от Новомихайловки (на юго-запад от Донецка).
Сообщается, что российские силы продвинулись в западной части Запорожской области 20 декабря и участвовали в позиционных боевых столкновениях с украинскими силами 21 декабря.
Украинские войска сохраняют присутствие на восточном (левом) берегу Днепра в Херсонской области по состоянию на 21 декабря, но подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не произошло.
Ключевые выводы ISW за 21 декабря
- Неспособность российских операций в Украине достичь максималистских целей президента России Владимира Путина пока не является стабильной, и только дальнейшая поддержка Украины со стороны Запада может гарантировать, что максималистские цели Путина останутся недостижимыми.
- По оценкам ISW, прекращение западной помощи, вероятно, приведет к окончательному краху способности Украины сдерживать российских военных, и что нынешняя позиционная война в Украине не является стабильным тупиком, поскольку нынешний нестабильный баланс может быть легко нарушен в любую сторону решениями, принятыми на Западе.
- Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что, по оценкам Белого дома, российские войска смогут легче проводить наступательные операции, когда зимние погодные условия станут более благоприятными для ведения механизированной маневренной войны (вероятно, в январе-феврале 2024 года) - оценка, которая согласуется с наблюдениями и оценками ISW относительно темпов боевых действий в Украине зимой.
- В ночь с 20 на 21 декабря российские войска совершили серию ударов с беспилотников по Украине.
- По сообщениям, Япония готовится пересмотреть свою политику экспорта оборонного оборудования, чтобы пополнить американские запасы ракет "Патриот" и склады артиллерийских боеприпасов в Великобритании.
- Министерство иностранных дел (МИД) России выступило против проведения военных учений в Японии с участием японских военных, возможно, в целях сдерживания или в ответ на решение японского правительства изменить правила экспорта оборонного оборудования.
- Министерство иностранных дел (МИД) Узбекистана вызвало посла России в Узбекистане Олега Мальгинова после того, как российский ультранационалист и бывший депутат Государственной думы России Захар Прилепин предложил России аннексировать часть Узбекистана, что, вероятно, свидетельствует об обеспокоенности постсоветских стран относительно усиления российских имперских планов на фоне войны в Украине.
- Расследование африканского франкоязычного издания Jeune Afrique освещает постоянные усилия Кремля, направленные на сохранение и расширение российского влияния в Центральноафриканской Республике (ЦАР) и Сахеле, а также на поглощение операций Wagner Group на континенте.
- Президент России Владимир Путин продолжает формализовать пути депортации украинских детей в Россию под видом гуманитарной помощи.
- Назначенная Кремлем Уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова продолжает афишировать свою причастность к депортации украинских детей в Россию на фоне смерти 12-летней украинской девочки в российском поезде.
- Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило о введении ряда санкций против нефтетрейдеров с непрозрачной структурой собственности и российского судовладельца, которые помогают России обойти ограничения G7 на цены на российскую нефть и нефтепродукты.
- Российские войска осуществили подтвержденные продвижения вблизи Кременной, Бахмута и Авдеевки и продолжили позиционные боевые столкновения вдоль всей линии фронта.
- Российское правительство продолжает усилия по оцифровке и организации призыва на военную службу с помощью единого цифрового реестра в рамках попыток повысить эффективность выдачи военных повесток и предотвратить уклонение от призыва.
- Российские власти используют Росгвардию для выполнения правоохранительных функций и усиления оккупационного контроля в оккупированной Украине.