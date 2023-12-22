ISW: Войска РФ продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки

Российские войска подтвердили наступление под Авдеевкой. ﻿﻿ Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

Геолокационные кадры, опубликованные 19 декабря, показывают, что российские войска продвинулись на северо-запад от Красногоровки на северо-западном фланге Авдеевки.

Также россияне осуществили незначительное подтвержденное продвижение к северо-западу от Кременной. Геолокационные кадры, опубликованные 21 декабря, показывают, что российские войска достигли незначительного успеха к востоку от Ямполовки.

Российские оккупанты также подтвердили наступление под Бахмутом. Геолокационные кадры, опубликованные 20 декабря, показывают, что российские войска продвигались вдоль участка железнодорожного пути к востоку от Клещеевки (к юго-западу от Бахмута).

Кроме этого, российские войска подтвердили наступление на юго-запад от Донецка, а позиционные боевые действия продолжались к западу и юго-западу от Донецка. Геолокационные кадры, опубликованные 21 декабря, показывают, что российские войска продвигались на юг от Новомихайловки (на юго-запад от Донецка).

Сообщается, что российские силы продвинулись в западной части Запорожской области 20 декабря и участвовали в позиционных боевых столкновениях с украинскими силами 21 декабря.

Украинские войска сохраняют присутствие на восточном (левом) берегу Днепра в Херсонской области по состоянию на 21 декабря, но подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не произошло.

Ключевые выводы ISW за 21 декабря