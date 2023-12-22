ISW: Украина не сможет сдерживать РФ без помощи Запада

Аналитики Института изучения войны оценили, что остановка западной помощи, вероятно, приведет к тому, что Украина потеряет способность сдерживать российскую армию, сообщает Украинская правда.

По мнению военных специалистов, текущая позиционная война в Украине не является стабильной тупиковой ситуацией, поскольку баланс может легко склониться в любую сторону из-за решений, принятых на Западе.

В ISW добавили, что помощь Запада в области безопасности позволяет украинским силам отражать наступление России и освобождать больше украинской территории.

Поэтому продолжение этой помощи является единственной возможностью помешать президенту РФ Владимиру Путину достичь своих целей в Украине.