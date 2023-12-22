Израильская армия разрушила сеть тоннелей ХАМАСа в Газе

Армия обороны Израиля объявила в четверг, что уничтожила крупную сеть тоннелей ХАМАС, скрытую под Палестинской площадью в городе Газа, сообщает Украинская правда.

По словам военных, высшие должностные лица ХАМАСа скрывались в этой сети тоннелей, когда террористическая группировка начала наступление на юг Израиля 7 октября.

Подземная сеть соединяла дома, офисы и квартиры-укрытия высших должностных лиц ХАМАСа, в том числе неуловимого лидера военного крыла террористической группировки Мухаммеда Дейфа, и высшего должностного лица ХАМАСа в Секторе Газа Яхьи Синвара.

Армия обороны Израиля сканировала тоннели и получала из них разведывательную информацию в течение последних дней, говорится в сообщении.

Военные заявили, что тоннели разрушили элитное инженерное подразделение "Яхалом" и 401-я бронетанковая бригада.

Во вторник представители ЦАХАЛа провели для СМИ экскурсию по площади и входам в тоннели.