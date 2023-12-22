Курс валют НБУ на 22 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 22 декабря 2023 года

Курс доллара, по сравнению с 21 декабря, достиг уровня 37.60 за 1 доллар.

Курс евро вырос на 22 коп до 41.28 за 1 евро.

Рубль подешевел на 6 коп до 4.07 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подорожал на 13 коп до 47.59 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 36 коп до 43.78 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 6 коп до 9.51 за 1 польский злотый.