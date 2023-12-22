Генштаб: На фронте за сутки 95 столкновений, больше всего штурмов под Авдеевкой

За прошедшие сутки на фронте произошло 95 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российскими оккупантами. Больше всего вражеских штурмов зафиксировано на Авдеевском направлении – 35 атак.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 22 ноября.

Всего враг нанес 1 ракетный и 61 авиационный удар, совершил 71 обстрел из реактивных систем залпового огня.

Авиационные удары получили: Синьковка, Петропавловка Харьковской области; Невское, Серебрянское лесничество Луганской области; Терны, Спорное, Торецк, Авдеевка, Веселое, Новомихайловка Донецкой области; Новодаровка, Малая Токмачка, Роботино, Преображенка Запорожской области; Крынки Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 130 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 19 атак врага в районах Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении нашими защитниками отбиты 4 атаки врага вблизи Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 7 атак противника возле Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Силы обороны отразили 22 атаки противника восточнее Новокалинового, Новобахмутовки и Авдеевки, а также 13 атак в районах Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают удерживать захватчиков в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отбито 15 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 7 атак противника западнее Вербового и южнее Роботино Запорожской области.

В то же время на Мелитопольском направлении наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма.

Несмотря на неудачи, враг не отказался от намерения выбить наши подразделения с занимаемых позиций и совершил 12 безуспешных штурмовых действий. Получил достойный отпор и с потерями отступил. Наши защитники ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 16 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск поразили 9 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 боеприпаса и артиллерийское средство противника.