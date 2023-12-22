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За сутки РФ потеряла более 1000 военных и 24 артсистем – Генштаб ВСУ

За сутки РФ потеряла более 1000 военных и 24 артсистем – Генштаб ВСУ
Фото: Facebook

За минувшие сутки Россия потеряла в Украине около 1080 своих военных, 18 бронемашин, 24 артиллерийских системы, 23 беспилотника и другую технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.12.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 351 350 (+1 080) человек,
  • танков − 5 837 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин – 10 843 (+18) ед,
  • артиллерийских систем - 8 250 (+24) ед,
  • РСЗО − 932 (+0) ед,
  • средств ПВО − 611 (+0) ед,
  • самолетов − 324 (+0) ед,
  • вертолетов − 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6 365 (+23) ед,
  • крылатых ракет − 1 613 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 22 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 10 944 (+25) ед,
  • специальной техники – 1 217 (+9) ед.

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