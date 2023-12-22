За сутки РФ потеряла более 1000 военных и 24 артсистем – Генштаб ВСУ
За минувшие сутки Россия потеряла в Украине около 1080 своих военных, 18 бронемашин, 24 артиллерийских системы, 23 беспилотника и другую технику.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.12.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 351 350 (+1 080) человек,
- танков − 5 837 (+9) ед,
- боевых бронированных машин – 10 843 (+18) ед,
- артиллерийских систем - 8 250 (+24) ед,
- РСЗО − 932 (+0) ед,
- средств ПВО − 611 (+0) ед,
- самолетов − 324 (+0) ед,
- вертолетов − 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6 365 (+23) ед,
- крылатых ракет − 1 613 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 22 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 10 944 (+25) ед,
- специальной техники – 1 217 (+9) ед.