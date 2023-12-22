На Киевщине из-за атаки "Шахедов" повреждены частные дома – ОВА

В результате атаки "Шахедами" в ночь на 22 декабря в Киевской области повреждены частные дома. В то же время попадания по критической инфраструктуре не зафиксированы.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.

Он отметил, что воздушная тревога длилась около 2,5 часов. В области активно работали силы противовоздушной обороны.

В результате падения обломков беспилотника повреждены 3 частных дома. В одном из недостроенных домов произошел пожар, оперативно ликвидированный. По предварительной информации, люди не пострадали.

В ОВА пообещали оказать помощь людям, чье имущество повреждено.