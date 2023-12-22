Компания Hyperloop закрывается и распродает активы – источники

Футуристическая транспортная компания Hyperloop One, которая планировала создать скоростные линии сообщения в герметичных трубах, чтобы перевозить пассажиров и грузы из города в город со скоростью, подобной скорости полета самолета, закрывается.﻿ Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на ознакомленные источники, сообщает Экономическая правда.

По данным PitchBook, с момента своего основания в 2014 году Hyperloop One собрала более 450 миллионов долларов.

Hyperloop One построила небольшой тестовый трек вблизи Лас-Вегаса, чтобы развивать свою транспортную технологию, и на некоторое время взяла название Virgin Hyperloop One после того, как в него инвестировала компания Virgin Ричарда Брэнсона.

Virgin сняла свой бренд после того, как в прошлом году стартап решил сосредоточиться на перевозках грузов, а не людей.

Сейчас компания уволила большинство своих сотрудников и пытается продать оставшиеся активы, в том числе тестовый трек и оборудование, рассказал один из собеседников агентства, который говорил на условиях анонимности.

Отмечается, что в начале 2022 года в компании работало более 200 человек. Hyperloop One также закрыла свой офис в Лос-Анджелесе. Остальным сотрудникам, которым поручили надзор за продажей активов, сообщили, что их работа завершится 31 декабря.

Дубайский конгломерат DP World поддерживает Hyperloop One с 2016 года и владеет контрольным пакетом акций. Остаток интеллектуальной собственности стартапа передадут DP World, рассказал один из ознакомленных источников.

Через представителя DP World отказалась от комментариев. Исполняющий обязанности главного исполнительного директора Hyperloop One Раджа Нараянан также не ответил на запросы о комментариях.

"Компания привлекла внимание общественности с момента своего основания в 2014 году, через год после того, как Илон Маск выпустил официальный документ, в котором изложил свое видение технологии Hyperloop. Концепция была соблазнительным обещанием нового вида транспортных технологий - и конца пробок на дорогах. Но зарождающаяся индустрия споткнулась, и Hyperloop One так и не выиграла контракт на строительство гиперлупа. Компания также привлекла к себе много внимания по неправильным причинам. Сооснователь Броган БамБроган однажды придя на работу, обнаружил петлю на своем стуле.