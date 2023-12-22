У Байдена считают, что еще рано говорить о передаче Украине активов РФ
США ведут переговоры с союзниками по передаче Украине замороженных российских активов. Но говорить об этом еще рано. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби во время брифинга, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.
Журналисты спросили Кирби о том, работают ли США и Евросоюз над использованием активов РФ в пользу Украины.
"Я не буду говорить об этом конкретном предложении. Но я скажу, если говорить в общих чертах, что - что мы говорили со многими нашими союзниками и партнерами о том, какой должна быть роль России после конфликта с точки зрения реструктуризации, восстановления внутри Украины в долгосрочной перспективе. Но мы сейчас не в той точке, когда можем говорить о конкретных действиях и как они будут выглядеть", - сказал он.
При этом представитель Белого дома подчеркнул, что Россия разрушила большое количество инфраструктуры, убила десятки тысяч жизней в Украине, и поэтому должна понести за это ответственность в долгосрочной перспективе.
Но Кирби считает, что "слишком рано говорить" о передаче Украине российских активов, замороженных в США и странах Европы.