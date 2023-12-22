У Байдена считают, что еще рано говорить о передаче Украине активов РФ

США ведут переговоры с союзниками по передаче Украине замороженных российских активов. Но говорить об этом еще рано.﻿ Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби во время брифинга, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Журналисты спросили Кирби о том, работают ли США и Евросоюз над использованием активов РФ в пользу Украины.

"Я не буду говорить об этом конкретном предложении. Но я скажу, если говорить в общих чертах, что - что мы говорили со многими нашими союзниками и партнерами о том, какой должна быть роль России после конфликта с точки зрения реструктуризации, восстановления внутри Украины в долгосрочной перспективе. Но мы сейчас не в той точке, когда можем говорить о конкретных действиях и как они будут выглядеть" , - сказал он.

При этом представитель Белого дома подчеркнул, что Россия разрушила большое количество инфраструктуры, убила десятки тысяч жизней в Украине, и поэтому должна понести за это ответственность в долгосрочной перспективе.

Но Кирби считает, что "слишком рано говорить" о передаче Украине российских активов, замороженных в США и странах Европы.