Зеленский подписал закон об упрощении ввоза гуманитарной помощи

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 9111 о внесении изменений в некоторые законодательные акты об упрощении порядка ввоза, учета и распределения гуманитарной помощи. Это отмечено на карточке законопроекта на сайте Верховной Рады, сообщает Укринформ.

Отмечается, что 21 декабря законопроект №9111 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты об упрощении порядка ввоза, учета и распределения гуманитарной помощи" возвращен с подписью президента, идет рассылка акта.

Как сообщалось, 8 декабря Верховная Рада приняла закон, которым изменяются условия ввоза в Украину гуманитарной помощи.

Ключевым новшеством документа является законодательно закрепленное упрощение процедуры ввоза, учета и распределения гуманитарной помощи. Да, на уровне закона вводится электронная система учета гуманитарной помощи. Кроме того, закон расширяет список получателей гуманитарной помощи.