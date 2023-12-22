Германия не будет заставлять беженцев возвращаться в Украину – министр

Проблемы Украины с мобилизацией для отражения российского полномасштабного вторжения не будут иметь практических последствий для проживающих в Германии украинцев. Об этом заявил министр юстиции Германии Марко Бушман, сообщает Радио Свобода.

"Мы не будем заставлять людей проходить обязательную военную службу против их воли" , – сказал Бушман агентству dpa.

"Я не могу представить, поскольку наша конституция предполагает, что ни один гражданин Германии не должен служить в вооруженных силах против его воли, что мы можем заставить людей из других стран делать это" , – добавил он.

Сейчас в Украине продолжаются дискуссии о том, как увеличить численность армии, в частности, о возможности мобилизовать дополнительно от 450 до 500 тысяч человек.

Накануне немецкие издания Welt TV и Bild сообщили, сославшись на интервью министра обороны Рустема Умерова, о том, что Украина хочет в следующем году призывать на военную службу мужчин, живущих за границей, в частности, в Германии.

В то же время в пресс-службе Минобороны позже уточнили, что министр в целом говорил о рекрутинге и необходимости донести до украинцев за границей, как важно им присоединиться к войску. По данным МОУ, никаких обсуждений механизмов призыва в ряды ВСУ из-за границы в повестке дня нет.

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