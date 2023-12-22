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В Украину приехал новый министр иностранных дел Польши

В Киев приехал новый министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Об этом он написал в соцсети X (Twitter), сообщает Лига.net.

Рано утром 22 декабря дипломат опубликовал фото из центра Киева в районе Михайловского собора.

"Первый визит за границу. Уже здесь", — подписал снимок Сикорский.

Скорее всего, он проведет переговоры с представителями высшего украинского руководства. 

Новый глава польского МИД принял присягу 13 декабря как член правительства премьер-министра Дональда Туска, его привел к присяге президент Польши Анджей Дуда. 

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