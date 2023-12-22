В Украину приехал новый министр иностранных дел Польши
В Киев приехал новый министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Об этом он написал в соцсети X (Twitter), сообщает Лига.net.
Рано утром 22 декабря дипломат опубликовал фото из центра Киева в районе Михайловского собора.
"Первый визит за границу. Уже здесь", — подписал снимок Сикорский.
Скорее всего, он проведет переговоры с представителями высшего украинского руководства.
Новый глава польского МИД принял присягу 13 декабря как член правительства премьер-министра Дональда Туска, его привел к присяге президент Польши Анджей Дуда.