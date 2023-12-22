В Украину приехал новый министр иностранных дел Польши

В Киев приехал новый министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Об этом он написал в соцсети X (Twitter), сообщает Лига.net.

Рано утром 22 декабря дипломат опубликовал фото из центра Киева в районе Михайловского собора.

"Первый визит за границу. Уже здесь" , — подписал снимок Сикорский.

Pierwsza wizyta zagraniczna; Już na miejscu. pic.twitter.com/59dE9n9XWp — Radosław Sikorski ???????????????? (@sikorskiradek) December 22, 2023

Скорее всего, он проведет переговоры с представителями высшего украинского руководства.

Новый глава польского МИД принял присягу 13 декабря как член правительства премьер-министра Дональда Туска, его привел к присяге президент Польши Анджей Дуда.