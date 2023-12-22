В очередях на польской границе почти 4000 грузовиков – ГНСУ

По состоянию на утро 22 декабря, в очередях на границе с Польшей въезд в Украину ожидают около 3900 грузовиков, 1700 из них - в пункте пропуска "Ягодин". Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

"К сожалению, блокировка продолжается. На время разблокировалось направление пункта пропуска "Ягодин". Однако с 18 декабря блокировки возобновились, фактически сейчас вновь заблокированы четыре направления - Ягодин, Рава-Русская, Краковец и Шегини" , - отметил он.

По его словам, по состоянию на утро 22 декабря, в очередях на территории Польши в сторону Украины, по информации польской стороны, находится 3900 грузовых транспортных средств, ожидающих возможность пересечения границы в сторону Украины.

Демченко проинформировал, что больше всего грузовиков стоят в очередях на пункте пропуска "Ягодин" - более 1700.

"Определенное движение, конечно, идет по всем этим четырем направлениям, но оно в разы меньше, чем это было до начала блокировки" , - добавил спикер ГНСУ.

Он отметил, что наименьшее движение на крупнейшем инфраструктурном объекте и направлении - пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск", за сутки там пересекли границу около 170 грузовиков в обе стороны, "из которых только где-то 30 в направлении Польши, остальные в направлении Украины" .

Что касается остальных пропускных пунктов на границе Украины с Венгрией и Словакией, Демченко проинформировал, что движение грузового транспорта там не блокируется.

"Были дни, когда движение было затруднено. Речь идет о направлении пункта пропуска "Ужгород", что на границе со Словакией. Но в настоящее время другие направления, кроме этих четырех на границе с Польшей, функционируют нормально, движение идет полноценное" , - подчеркнул спикер.

Однако он подчеркнул, что на этих пунктах пересечения есть очереди, ведь из-за действий польских перевозчиков "водители выбирают для себя другие направления, где они могли бы пересечь скорее границу".