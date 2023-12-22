В очередях на польской границе почти 4000 грузовиков – ГНСУ
По состоянию на утро 22 декабря, в очередях на границе с Польшей въезд в Украину ожидают около 3900 грузовиков, 1700 из них - в пункте пропуска "Ягодин". Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.
"К сожалению, блокировка продолжается. На время разблокировалось направление пункта пропуска "Ягодин". Однако с 18 декабря блокировки возобновились, фактически сейчас вновь заблокированы четыре направления - Ягодин, Рава-Русская, Краковец и Шегини", - отметил он.
По его словам, по состоянию на утро 22 декабря, в очередях на территории Польши в сторону Украины, по информации польской стороны, находится 3900 грузовых транспортных средств, ожидающих возможность пересечения границы в сторону Украины.
Демченко проинформировал, что больше всего грузовиков стоят в очередях на пункте пропуска "Ягодин" - более 1700.
"Определенное движение, конечно, идет по всем этим четырем направлениям, но оно в разы меньше, чем это было до начала блокировки", - добавил спикер ГНСУ.
Он отметил, что наименьшее движение на крупнейшем инфраструктурном объекте и направлении - пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск", за сутки там пересекли границу около 170 грузовиков в обе стороны, "из которых только где-то 30 в направлении Польши, остальные в направлении Украины" .
Что касается остальных пропускных пунктов на границе Украины с Венгрией и Словакией, Демченко проинформировал, что движение грузового транспорта там не блокируется.
"Были дни, когда движение было затруднено. Речь идет о направлении пункта пропуска "Ужгород", что на границе со Словакией. Но в настоящее время другие направления, кроме этих четырех на границе с Польшей, функционируют нормально, движение идет полноценное", - подчеркнул спикер.
Однако он подчеркнул, что на этих пунктах пересечения есть очереди, ведь из-за действий польских перевозчиков "водители выбирают для себя другие направления, где они могли бы пересечь скорее границу".
"В очередях на пункте пропуска "Ужгород", на утро, находится почти 400 грузовых транспортных средств. Более 700 грузовиков имеем в направлении пункта пропуска "Тиса" на границе с Венгрией. В последнее время выросли очереди и на румынской границе, на направлении пункта пропуска" "Порубное". По состоянию на утро, в очередях находятся 900 грузовых транспортных средств, ожидающих пересечение границы. Движение идет, но, конечно, очереди есть", - резюмировал Демченко.