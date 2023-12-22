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Президент Израиля обвинил ООН в нехватке гумпомощи для Газы

Президент Израиля обвинил ООН в нехватке гумпомощи для Газы
Фото: Рixabay

Президент Израиля Исаак Герцог обвинил ООН в нехватке гуманитарной помощи жителям Газы, сообщает Деловая столица.

"К сожалению, из-за полного провала ООН в работе с другими партнерами в регионе, они не смогли привезти более 125 грузовиков (помощи — ДС) в день", — сказал президент.

Израильская сторона утверждает, что проверяет сотни грузовиков в день на своих контрольно-пропускных пунктах Керем Шалом и Ницана — многие грузовики впоследствии остаются за пределами Газы.

"Сегодня можно предоставить Газе втрое больше гуманитарной помощи, если бы ООН — вместо того, чтобы весь день жаловаться — выполняла бы свою работу", — добавил Герцог.

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