Президент Израиля обвинил ООН в нехватке гумпомощи для Газы
Президент Израиля Исаак Герцог обвинил ООН в нехватке гуманитарной помощи жителям Газы, сообщает Деловая столица.
"К сожалению, из-за полного провала ООН в работе с другими партнерами в регионе, они не смогли привезти более 125 грузовиков (помощи — ДС) в день", — сказал президент.
Израильская сторона утверждает, что проверяет сотни грузовиков в день на своих контрольно-пропускных пунктах Керем Шалом и Ницана — многие грузовики впоследствии остаются за пределами Газы.
"Сегодня можно предоставить Газе втрое больше гуманитарной помощи, если бы ООН — вместо того, чтобы весь день жаловаться — выполняла бы свою работу", — добавил Герцог.