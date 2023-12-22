Беспилотники атаковали нефтехранилища в Брянской области РФ – Shot

В России заявили об атаке двумя беспилотниками на резервуары с топливом на территории логистического центра в Брянской области. По их словам, один из БПЛА нес 22 кг взрывчатки, сообщает Новое время.

Как пишет Telegram-канал Shot, атака на нефтехранилище произошла в пять часов утра в четверг, 21 декабря. Обломки первого БПЛА якобы упали в 300 метрах от логистического центра. Второй беспилотник, как отмечает Shot, нашли в 500 метрах. При этом россияне уверяют, что дрон нес кумулятивный заряд с 22-килограммовой боевой частью.

По информации Telegram-канала, обошлось без пострадавших.

О якобы "удачном обезвреживании" беспилотников отчитался и губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз.