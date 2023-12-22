Зеленский подписал закон, упорядочивающий предоставление отпусков

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон относительно упорядочения предоставления и использования отпусков.﻿ Соответствующая информация опубликована в карте законопроекта на сайте Верховной Рады, сообщает Экономическая правда.

Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования. После чего Кабинет министров в трехмесячный срок должен будет привести нормативно-правовые акты в соответствие с законом.

Закон увеличивает с 15 до 30 календарных дней в год общий максимальный срок предоставления работнику отпуска без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам.

Ежегодный отпуск может быть разделен на части любой продолжительности при условии, что основная непрерывная его часть составит не менее 14 календарных дней, не только по просьбе работника, но и при необходимости у работодателя. При этом разделение ежегодного отпуска должно быть отражено в графике отпусков, который согласовывается с профсоюзами.

Согласно законодательной инициативе, отпуск при рождении ребенка должен предоставляться в четко определенный срок – не позднее трех месяцев со дня рождения ребенка. Отцу ребенка, не состоящему в зарегистрированном браке с матерью ребенка, такой отпуск будет предоставляться только после получения соответствующего решения суда. В то же время отпуск по усыновлению ребенка предоставляется независимо от его возраста.

В случае использования или выплаты денежной компенсации за дополнительный отпуск работникам, имеющим детей или совершеннолетнего ребенка – лицо с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, работник не пользуется правом на нее в календарном году увольнения на другом предприятии, в учреждении, организации.

В период действия военного положения работодатель может отказать работнику в предоставлении любого вида отпусков (кроме отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста). Однако это возможно, если работник привлечен к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры, к производству товаров оборонного назначения или к выполнению мобилизационного задания (заказа).

Законопроект также предусматривает обеспечение военнослужащих, уволенных в связи с демобилизацией в особый период, с военной службы по призыву лиц из числа резервистов в особый период, отдыхом продолжительностью 60 рабочих дней с выплатой двухмесячного денежного довольствия. Такой отпуск предоставляется в течение мобилизационного периода за счет государственного бюджета.

Закон исключает педагогический и научно-педагогический персонал из перечня лиц, которым во время прохождения военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период, или военной службы по призыву лиц из числа резервистов в особый период, сохраняется предварительный средний заработок.

Закон также содержат нормы о порядке и условиях предоставления отпусков для подготовки и участия в спортивных соревнованиях.

Кроме того, из законодательства исключаются нормы о творческих отпусках и отпусках в связи с профсоюзным обучением.