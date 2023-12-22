НБУ: Пик кредитных потерь украинские банки уже прошли

Банки Украины в 2023 году прекратили формировать резервы и увеличить прибыль. Это позволило восстановить утраченный капитал.﻿ Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова во время презентации "Отчета о финансовой стабильности", пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Если говорить о качестве кредитного портфеля и о потерях активов, то на сегодняшний день мы видим, что пик кредитных потерь уже пройден" , - сказала она.

По ее словам, в этом году банки почти не формировали резервы от кредитных потерь.

В то же время, благодаря высокой прибыли банки смогли восстановить тот капитал, который был потерян из-за потерь активов.

"И на сегодняшний день уровни адекватности капитала в целом по системе значительно превышают нормативные значения" , - отметила замглавы НБУ.

Рожкова добавила, что повышенный налог на прибыль банков (25%) со следующего года будет влиять на рентабельность банковского сектора.