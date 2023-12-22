Столтенберг: РФ не сможет достичь цели в войне против Украины

Россия не сможет достичь цели ее войны и Кремль "потерял Украину навсегда". Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью агентству dpa, сообщает Лига.net.

Несмотря на все военные усилия России, ей уже не достичь целей ее войны против Украины, считает Столтенберг.

"Целью вторжения, которое было начато по приказу Владимира Путина, было не допустить сближения Украины с НАТО и Евросоюзом, но после почти двух лет войны Украина ближе к НАТО и ЕС, чем когда бы то ни было" , – сказал он.

Он подчеркнул, что "Путин навсегда потерял Украину" и "это крупное стратегическое поражение России".

Столтенберг напомнил о "гигантской цене", которую Россия платит за ведение войны: она уже потеряла сотни самолетов, тысячи танков и 300 000 солдат убитыми и ранеными, из-за войны в стране выросла инфляция и снизился уровень жизни. Кроме того, Россия сейчас гораздо более политически изолирована, чем прежде.

При этом, уверен генсек НАТО, Украина все равно станет членом Альянса.

В то же время он предостерег от слишком оптимистичных ожиданий и отметил, что нет никаких признаков, что Путин изменит курс.

"Путин будет пытаться оккупировать все новые территории. Для НАТО и ее членов это означает необходимость и далее оказывать решительную поддержку Киеву. Украинцы показали, что они способны защищаться и пользоваться оружием, которое получают из Германии и многих других стран" , – сказал Столтенберг.

По мнению генсека НАТО, союзникам Украины нужно решить вопрос о расширении помощи Украине.

"В целом нам следует наращивать производство, чтобы эффективнее защищать Украину и самих себя. Уже понятно, что планы ЕС поставить Украине к началу 2024 года 1 млн артиллерийских снарядов провалены из-за того, что, как показывают оценки, не менее 40% произведенной продукции экспортируется в третьи страны. Вопрос в том, действительно ли необходимо экспортировать так много" , – сказал Столтенберг.

Генсек НАТО отказался комментировать дискуссии о необходимости мобилизации в Украине.