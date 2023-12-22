Умеров обсудил с главой предстоящие встречи "Рамштайна"
Глава Минобороны Рустем Умеров провел телефонный разговор с американским коллегой Ллойдом Остином, сообщает Укринформ.
"Провел продуктивный еженедельный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином. Обсудил последние события в сфере безопасности, а также обновление структуры будущих Вооруженных сил Украины и возможности коалиции в рамках Контактной группы по обороне Украины", - отметил он.
Спикер Минобороны США Пэт Райдер добавил, что стороны также обсудили планирование предстоящих встреч Контактной группы по обороне Украины.
"Оба лидера пообещали поддерживать тесный контакт", – отметил он.