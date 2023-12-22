На рынке недвижимости оживляется спрос на готовое жилье – Нацбанк

Рынок недвижимости постепенно восстанавливается - спрос оживляется прежде всего на готовое жилье. При этом вырос спрос на аренду, также значительно выросли объемы льготной ипотеки.﻿ Об этом во время презентации Отчета о финансовой стабильности заявила директор Департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова, сообщает Экономическая правда.

"Рынок недвижимости медленно восстанавливается, но положительные тенденции сейчас присущи только вторичному рынку. То есть, спрос оживляется прежде всего на готовое жилье.

Растет количество сделок, но остается значительно ниже, чем показатели до полномасштабного вторжения" , - заявила Дадашова.

По ее словам, из-за определенного существующего спроса на вторичном рынке цены там поддерживаются на текущих уровнях, даже незначительно растут.

"Вместе с тем, очень возросла привлекательность и важность аренды - вырос спрос на аренду, соответственно, серьезно восстановились цены, особенно в Киеве. Это все привело к тому, что показатель, который указывает на состояние рынка, а именно соотношение цен на покупку недвижимости к ценам аренды, вернулось к своему долгосрочно среднему уровню" , - добавила она.

По словам Дадашовой, это указывает на определенное балансирование и стабилизацию этого сегмента.

В то же время первичный рынок, по ее словам, остается в достаточно затруднительном состоянии - спрос подавлен, инвестиционного спроса также почти нет. Риски - как безопасности, так и финансовые для строительной отрасли - достаточно существенные.

Ожидать в ближайшей перспективе динамичного восстановления этого сектора не приходится, подчеркнула Дадашова.

При этом, говорится в отчете НБУ, объемы льготной ипотеки значительно выросли. Так, несубсидированная ипотека сейчас почти отсутствует, займы на покупку жилья предоставляются только по программе "єОселя".

"Получение кредитов от банков Укрфинжитлом - оператором программы - во второй половине года активизировало кредитование. В ноябре объем выданных по программе кредитов почти вдвое превысил объем всех ипотек за полный 2021 год. Всего в портфеле "єОселі" уже более 5,5 тысяч кредитов объемом более 8 млрд грн. Это уже более половины совокупного ипотечного портфеля банков" , - говорится в отчете.

В региональном разрезе лидер ипотечного кредитования - Киевская область, где с начала года было выдано чуть больше четверти общего объема льготных кредитов. Киев - на втором месте, добавляют в НБУ.

Почти все кредиты предоставляются на покупку готового жилья: две трети - жилье на вторичном рынке, треть - на готовое жилье, приобретенное у застройщика. Займы на недостроенное жилье можно получить исключительно в аккредитованных жилых комплексах, отвечающих всем требованиям законодательства.

Количество аккредитованных комплексов медленно растет, на начало декабря таких объектов уже 21. Однако займы на строящееся жилье составляют менее 1 процента от выданных по "єОселі" ипотек. Признаков восстановления несубсидированной ипотеки пока нет. Низкий спрос, высокие процентные ставки и стоимость жилья ограничивают развитие этого сегмента, резюмирует Нацбанк.