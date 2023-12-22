Декларации госслужащих будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

Национальное агентство по предупреждению коррупции изменило подход к проверке деклараций государственных служащих, в том числе привлекая искусственный интеллект к работе.﻿﻿ Об этом заявил заместителя главы НАПК Артем Сытник, сообщает Украинская правда.

Ранее агентство должно было обязательно ежегодно проверять декларации всех топ-чиновников. В первую очередь речь шла о президенте, министрах, народных депутатах, судьях Конституционного Суда Украины и Верховного Суда.

Таким образом, как сообщает НАПК, более 99% деклараций были не охвачены системным контролем.

"Как результат, мы не реализовывали ожидания общества по проверкам деклараций. Поэтому, что изменилось. Все представленные декларации будут проходить оценку рисков, те декларации, которые будут иметь наименьший показатель рейтинга риска и могут быть проверены автоматизировано смогут быть проверены с помощью искусственного интеллекта - механизма автоматизированной проверки.

Речь идет о сравнении данных декларации с другими реестрами, проверку определенными "формулами", например, на выявление признаков незаконного обогащения, наличия необоснованных активов и тому подобное. Получение справки о прохождении автопроверки не означает, что декларация прошла полную проверку, а свидетельствует, что она имеет минимальный коэффициент риска. Мы прогнозируем, что треть деклараций пройдут эту проверку" , – сказал Сытник.

Заместитель председателя НАПК отметил, что агентство сможет вернуться к этим декларациям, если будут выявлены новые факты или поступит соответствующее обращение.

Он уверяет, что из остальных 70% деклараций будут отбираться для проведения полной проверки те декларации, которые имеют самый высокий рейтинг риска.