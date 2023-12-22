Президент подписал закон о страховании инвестиций от военных рисков

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №9105 о страховании инвестиций от военных рисков. Документ опубликован на сайт парламента, сообщает Лига.Финансы.

Закон позволяет Экспортно-кредитному агентству (ЭКА) страховать инвестиции отечественного бизнеса от военных и политических рисков.

Украинские инвесторы не могли страховать свои инвестиции в Украину от военных рисков. Этот механизм был доступен только для иностранцев через их национальные экспортно-кредитные агентства.

Украинское ЭКА могло поддерживать страхование и кредитование только экспортных контрактов. Закон снимает эти ограничения.

Закон предусматривает, что страхование будет осуществляться при направлении инвестиций на создание объектов и инфраструктуры, необходимой для развития перерабатывающей промышленности и экспорта товаров (работ, услуг) украинского происхождения.

Закон вступает в силу 1 января 2024 года.