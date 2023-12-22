В Украине почти 400 населенных пунктов без света из-за непогоды – Минэнерго

В Украине из-за непогоды обесточены около 400 населенных пунктов в пяти областях. Об этом заявило Министерство энергетики, сообщает Радио Свобода.

Самая сложная ситуация в Закарпатской области, где без света остался 271 населенный пункт (64,3 тыс. потребителей).

Во Львовской области обесточены 70 населенных пунктов (10,1 тысяч абонентов), в Ивано-Франковской – 13 (4,1 тысяч абонентов), в Донецкой – 41 и в Харьковской – восемь (376 абонентов).

Кроме того, по данным ведомства, из-за боевых действий больше всего обесточенных абонентов в Донецкой области - 120 населенных пунктов. По этой причине без света остаются некоторые потребители в Харьковской, Херсонской, Сумской, Запорожской и Черниговской областях.

Также в министерстве сообщили, что в результате обстрелов на предприятиях угледобывающего комплекса в Донецкой области погибли двое работников, еще трое ранены.

"Две шахты обесточены, 32 человека выведены на поверхность. Также за прошедшие сутки в очередной раз подверглись обстрелам ТЭС и город-спутник на Донетчине. Без пострадавших" , - отметили в ведомстве.

В целом, по данным министерства, ситуация в энергосистеме – "стабильная и контролируемая", и плановые отключения света не планируют.

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