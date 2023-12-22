Европа вступает в "новую холодную войну" из РФ – Минобороны Финляндии

Европейские лидеры все больше озабочены тем, что война в Украине зашла в тупик, а союзники отстают от российского производства оружия. Об этом пишет Politico, сообщает Укринформ.

"Россия имеет потенциал и возможность продолжать эту войну годами. Многие преувеличивают (заявляя – ред.) что Запад побеждает в этой войне, что Украина побеждает" , - заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен во время визита в Вашингтон на этой неделе, где он подписал новое оборонное соглашение с США.

По словам Хеккянена, отчасти проблема с увеличением военного производства на Западе заключалась в медленном признании того, что полномасштабное вторжение России навсегда изменило политический ландшафт Европы.

"Я думаю, что многие западные страны считали, что это краткосрочная проблема. Но сейчас я думаю, что в США и странах НАТО почти все знают, что это конец последних 30 лет с момента распада Советского Союза. Сейчас мы входим в какую-то новую холодную войну" , - добавил Хяккянен.

В этом месяце его правительство объявило, что удваивает производство боеприпасов, в частности, чтобы посылать значительную их часть в Украину. Кроме около 25 миллионов долларов стартового капитала от правительства и многолетних контрактов, гарантирующих продление работ в ближайшие годы, проект также финансируется за счет новых инвестиций от NAMMO, норвежской оборонной компании с большим присутствием в Финляндии. Рост производства достигнет своего пика к 2027 году. Государственные и частные инвестиции, а также долгосрочные контракты на закупку в период с 2024 по 2030 год составят 1,3 миллиарда долларов.

Хотя поле боя заморожено, в долгосрочной перспективе "у Украины есть хорошие шансы на победу", потому что западные страны "имеют большие экономические мышцы и могут наращивать свою оборонную промышленность до такого уровня, с которым Россия не сможет конкурировать".

"Мы можем это сделать, и Украина может, но ей нужны решительные шаги со стороны западных стран" , – добавил Хеккянен.

Некоторые европейские страны, такие как Германия, недавно увеличили военную помощь Украине, а несколько британских и немецких оборонных фирм подписали небольшие соглашения о совместном производстве с украинскими компаниями по ремонту бронетехники и созданию новых артиллерийских систем внутри Украины. Эти первые шаги на пути к восстановлению украинской оборонной промышленности признают, что война будет продолжаться.