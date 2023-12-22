Украина и Молдова вводят общий контроль на КПП

Украина и Молдова подписали протокол о совместном контроле на пунктах пропуска на украинско-молдавской границе. Об этом заявили в Государственной таможенной службе, сообщает Лига.Бизнес.

Договоренности касаются пунктов пропуска: "Мамалыга – Крива", "Кельменцы – Ларга", "Росошаны – Бричень", "Рени – Джюрджюлешты", "Кучурган – Первомайск", "Паланка – Маяки-Удобне".

Введение совместного контроля предусматривает минимизацию формальностей на границе, в частности, одновременное осуществление процедур украинской и молдавской стороной во время одной остановки.

Это позволит перевозчикам быстрее проходить контроль в пунктах пропуска и, как следствие, приведет к уменьшению очередей на границе и прозрачности контрольных процедур, объясняют в Гостаможне.

В октябре Украина начала переговоры об экспортном "зеленом коридоре" через Молдову в Румынию для увеличения агроэкспорта.

Один из этапов создания "зеленого коридора" – совместный контроль на пунктах пропуска между Украиной и Молдовой и скоординированный контроль между Молдовой и Румынией.