Как "Укрпочта" и Meest будут работать на праздники – график

Почтовые операторы "Укрпочта" и Meest обнародовали графики работы на рождественско-новогодние праздники, сообщает Экономическая правда.

Так, отделения "Укрпочты" не будут работать только 1 января.

В период праздников "Укрпочта" будет работать по следующему графику:

25 декабря (Рождество) - отделения работают по своим стандартным графикам,

31 декабря - отделения работают по своему обычному графику, без сокращений.

1 января (Новый год) - выходной.

График работы отделений Meest Почта в Рождественские и новогодние праздники:

Собственные отделения:

23 декабря - полный рабочий день, согласно графику субботы;

24 декабря - рабочий день с 09:00-16:00;

25 декабря - рабочий день с 10:00-16:00;

30 декабря - полный рабочий день, согласно графику субботы;

31 декабря - рабочий день с 09:00-16:00;

1 января 2024 года - выходной;

2 января - полный рабочий день;

6 января - полный рабочий день, согласно графику субботы.

Партнерские отделения Meest Почта в праздничные дни будут работать согласно графикам локаций на которых они расположены.

Ранее "Новая почта" обнародовала график работы отделений на рождественско-новогодние праздники. 25 декабря большинство отделений "Новой почты" будут работать по обычному графику.﻿ Накануне празднования Нового года, 31 декабря, большинство отделений будет работать по сокращенному графику - с 9:00 до 17:00.﻿﻿ 1 января "Новая почта" сделала для своих работников - выходным днем.