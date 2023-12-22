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Как "Укрпочта" и Meest будут работать на праздники – график

Как "Укрпочта" и Meest будут работать на праздники – график
Фото: Курс Украины

Почтовые операторы "Укрпочта" и Meest обнародовали графики работы на рождественско-новогодние праздники, сообщает Экономическая правда.

Так, отделения "Укрпочты" не будут работать только 1 января.

В период праздников "Укрпочта" будет работать по следующему графику:

  • 25 декабря (Рождество) - отделения работают по своим стандартным графикам,
  • 31 декабря - отделения работают по своему обычному графику, без сокращений.
  • 1 января (Новый год) - выходной.

График работы отделений Meest Почта в Рождественские и новогодние праздники:

Собственные отделения:

  • 23 декабря - полный рабочий день, согласно графику субботы;
  • 24 декабря - рабочий день с 09:00-16:00;
  • 25 декабря - рабочий день с 10:00-16:00;
  • 30 декабря - полный рабочий день, согласно графику субботы;
  • 31 декабря - рабочий день с 09:00-16:00;
  • 1 января 2024 года - выходной;
  • 2 января - полный рабочий день;
  • 6 января - полный рабочий день, согласно графику субботы.

Партнерские отделения Meest Почта в праздничные дни будут работать согласно графикам локаций на которых они расположены.

Ранее "Новая почта" обнародовала график работы отделений на рождественско-новогодние праздники. 25 декабря большинство отделений "Новой почты" будут работать по обычному графику.﻿  Накануне празднования Нового года, 31 декабря, большинство отделений будет работать по сокращенному графику - с 9:00 до 17:00.﻿﻿ 1 января "Новая почта" сделала для своих работников - выходным днем.

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