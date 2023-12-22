Как "Укрпочта" и Meest будут работать на праздники – график
Почтовые операторы "Укрпочта" и Meest обнародовали графики работы на рождественско-новогодние праздники, сообщает Экономическая правда.
Так, отделения "Укрпочты" не будут работать только 1 января.
В период праздников "Укрпочта" будет работать по следующему графику:
- 25 декабря (Рождество) - отделения работают по своим стандартным графикам,
- 31 декабря - отделения работают по своему обычному графику, без сокращений.
- 1 января (Новый год) - выходной.
График работы отделений Meest Почта в Рождественские и новогодние праздники:
Собственные отделения:
- 23 декабря - полный рабочий день, согласно графику субботы;
- 24 декабря - рабочий день с 09:00-16:00;
- 25 декабря - рабочий день с 10:00-16:00;
- 30 декабря - полный рабочий день, согласно графику субботы;
- 31 декабря - рабочий день с 09:00-16:00;
- 1 января 2024 года - выходной;
- 2 января - полный рабочий день;
- 6 января - полный рабочий день, согласно графику субботы.
Партнерские отделения Meest Почта в праздничные дни будут работать согласно графикам локаций на которых они расположены.
Ранее "Новая почта" обнародовала график работы отделений на рождественско-новогодние праздники. 25 декабря большинство отделений "Новой почты" будут работать по обычному графику. Накануне празднования Нового года, 31 декабря, большинство отделений будет работать по сокращенному графику - с 9:00 до 17:00. 1 января "Новая почта" сделала для своих работников - выходным днем.