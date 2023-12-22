В Кремле отказались комментировать причастность Патрушева к гибели Пригожина

В Кремле не подтвердили и не опровергли версию о том, что убить основателя группы боевиков "Вагнер" Евгения Пригожина приказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, а Владимир Путин не возражал против такого плана. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Украинская правда.

Песков решил воздержаться от комментариев в связи со статьей WSJ на тему гибели Пригожина, но намекнул, что это издание увлекается "фантастикой".

"Мы видели этот материал, но не хотели бы это комментировать. Вряд ли поддаются комментированию подобные материалы. К сожалению, WSJ любит заниматься продуцированием pulp fiction (бульварное чтиво, - ред)" , – сказал Песков.

Ранее издание "The Wall Street Journal" написало, что убийство главаря наемников "Вагнера" Евгения Пригожина в августе было одобрено давним союзником и доверенным лицом Владимира Путина Николаем Патрушевым, а сам Путин видел план ликвидации и не возражал.