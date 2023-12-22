Байден планирует ужесточить финансовые санкции за помощь РФ

Президент США Джо Байден намерен сегодня ужесточить санкции против России. Вторичные санкции позволят преследовать финансовых посредников в странах, которые помогают обходить санкции.﻿ Об этом заявил высокопоставленный представитель администрации Байдена, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Байден намерен подписать новый указ, который ужесточит санкции США против России, уделив особое внимание финансовым пособникам в российской войне" , - сказал он.

По его словам Кремль потратил немало времени и ресурсов, направляя свои разведывательные службы на поиск способов уклонения от санкций и экспортного контроля. Были созданы посредники и подставные компании, которые использовали финансовых посредников а, чтобы обойти ограничения и получить критически важные компоненты для войны. Это такие товары, как полупроводники, станки, химические прекурсоры, шарикоподшипники и оптические системы.

За последний год США и глобальная коалиция разоблачили и пресекли сети уклонения от санкций, введя санкции или включив в список сотни подставных компаний, посредников и российских компаний, которые предпринимают действия по перемещению такого рода деталей, сообщил представитель.

"Этот инструмент будет первым, который позволит нам использовать вторичные санкции для преследования финансовых учреждений" , - сказал он.

Представитель администрации Байдена заявил, что в течение последних двух лет США говорили со странами и банками о важности обеспечения того, чтобы они не оказывали материальную поддержку российской экономике.

"И с подписанием президентом указа у нас появился инструмент, позволяющий привлечь их к ответственности" , - сказал он.