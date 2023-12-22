В МИД отреагировали на заявления Эрдогана, что ЕС "будет тормозить" вступление Украины

В МИД Украины считают, что негативные прогнозы некоторых лидеров относительно вступления Украины в ЕС носят внутриполитический характер. Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова, комментируя заявление Эрдогана, что ЕС будет тормозить вступление Украины и Молдовы, сообщает Укринформ.

"Я бы сейчас не выражала скепсиса несмотря на то, что мы можем слышать разные месседжи и заявления, которые, конечно, носят политический характер, потому что каждый лидер находится в своей политической парадигме и дает соответствующие сигналы. Но, поскольку мы уже имеем факты, когда Украина, несмотря на весь скепсис, сигналы и предыдущие позиции некоторых стран, получила возможность начать переговоры о вступлении, я предлагаю смотреть на эти конкретные результаты" , - сказала первая замглавы МИД.

Джапарова отметила, что, к счастью, Европейский Союз сегодня, несмотря на все сложности и имеющиеся проблемы, демонстрирует способность консолидироваться.

"Я надеюсь, что при принятии любых других решений будет повторена такая же способность консолидироваться, которую мы видели 14-15 декабря во время Совета ЕС. Мы понимаем, что есть политические конъюнктурные вещи, мы слышим разные месседжи и сигналы. К ним можно относиться неоднозначно, но я считаю, что здесь нужно мерить фактами. А фактом является то, что мы начинаем переговоры о вступлении, во что мало кто верил" , - акцентировала она.

Первая замминистра отметила, что теперь начинается процесс непростой работы, потому что есть определенные объективные вещи, в частности, война, которая против нас ведется, и преодоление последствий российской агрессии.

"Мне кажется, что вступление Украины в ЕС – это серьезная тестовая площадка для самого европейского сообщества. Но главное – сегодня подавляющее большинство европейских стран поддерживают Украину на этом пути и совершенно четко осознают все вызовы, в которых мы живем" , – резюмировала Джапарова.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении из Венгрии, где встретился с премьером страны Виктором Орбаном, заявил, что Европейский Союз будет тормозить вступление Украины и Молдовы. Эрдоган также назвал неправильным то, что Турция, более готовая к вступлению в ЕС, чем некоторые страны-члены, годами ждет за дверью из-за политических препятствий.