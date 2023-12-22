Коломойскому уменьшили залог на 300 млн гривен
Киевский апелляционный суд вечером 21 декабря снизил размер залога для арестованного бизнесмена Игоря Коломойского на 300 млн грн. Решение объявила глава коллегии судей Татьяна Кагановская, сообщает Лига.Бизнес.
Срок содержания под стражей Коломойского остается без изменений – до 26 января включительно.
"Продлить подозреваемому Коломойскому Игорю Валерьевичу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 26 января 2024 года включительно. Определить Коломойскому Игорю Валерьевичу залог в размере 2,7 млрд грн", — говорится в решении суда.
Как менялся размер залога для Коломойского:
↑ 2 сентября – 509 млн грн (Шевченковский суд)
↑ 16 сентября – 3,9 млрд грн (Шевченковский суд)
↓ 16 ноября – 3 млрд грн (КАС)
↓ 21 декабря – 2,7 млрд грн (КАС)