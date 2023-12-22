Евросоюз предоставляет Украине еще 500 электрогенераторов
Европейская комиссия сообщила, что отправляет в Украину еще 500 электрогенераторов. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии, сообщает Европейская правда.
В комиссии отметили, что жестокие атаки России сделали украинскую энергетическую инфраструктуру уязвимой, поэтому в Украину отправляют еще 500 электрогенераторов.
Таким образом общее количество генераторов, присланных Украине, возрастет до более 5500, "чтобы обеспечить достаточное энергоснабжение и поддержать работу жизненно важных служб".
Генераторы, полученные из аварийных резервов ЕС, размещенных в Польше, варьируются от малых (12,5 кВА) до больших (1000 кВА), которые способны обеспечить энергией целые больницы в случае отключения электроэнергии. Стоимость 500 электрогенераторов, которые передают в Украину, составляет 16,5 миллионов евро.