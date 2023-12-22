"Батькивщина" внесла постановление об отмене легализации медицинского каннабиса

Народные депутаты из партии "Батькивщина" внесли в Верховную Раду постановление об отмене решения о принятии в целом законопроекта о легализации медицинского каннабиса. Об этом заявил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк, сообщает Украинская правда.

Фракция "Батькивщина" все время выступала против принятия этого законопроекта. Теперь, чтобы председателю Рады его подписать, нужно, чтобы парламент перед этим провел голосование по постановлению "Батькивщины".

"Соответственно, разблокировать его подписание сможет парламент только где-то в середине января следующего года. Еще потом время на подпись президента. А учитывая, что закон вступает в силу только через полгода, то где-то заработает он тогда где-то в июле 2024-го" , - написал Железняк.

Напомним, Верховная Рада 21 декабря приняла во втором чтении законопроект №7457 о легализации медицинского каннабиса.