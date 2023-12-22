Нидерланды начали подготовку передачи Украине первых F-16
Нидерланды приняли решение начать подготовку к передаче Украине первых восемнадцати истребителей F-16. Об этом объявили премьер Нидерландов Марк Рютте и президент Украины Владимир Зеленский по итогам телефонного разговора, сообщает Европейская правда.
Рютте сказал, что проинформировал Зеленского о решении правительства Нидерландов готовить к передаче Украине первые восемнадцать истребителей F-16.
"Предоставление F-16 – один из важнейших элементов договоренностей по военной поддержке Украины. Кроме разрешения на экспорт, до самой передачи должны быть выполнены еще несколько критериев, в том числе по готовности соответствующих специалистов и инфраструктуры. Это решение подтверждает, что Нидерланды не уменьшали обязательства предоставлять Украине поддержку, необходимую для ответа на продолжающуюся российскую агрессию", – сообщил Рютте.
Он добавил, что они обсуждали также решение Евросовета начать с Украиной переговоры о вступлении в ЕС.
"Я впечатлен уже осуществленным прогрессом Украины. Нидерланды готовы помогать Украине продолжать над воплощением реформ, необходимых для процесса вступления. Также заверил президента Зеленского, что Нидерланды приложат максимум усилий для того, чтобы на саммите лидеров в феврале 2024 года достигли согласия относительно финансовой поддержки со стороны ЕС", – рассказал Марк Рютте.
Зеленский рассказал, что в разговоре поблагодарил Рютте за решение по F-16 и активную поддержку в решении об открытии переговоров.
По его словам, обсуждали также развитие ситуации на фронте, ситуацию в Черном море и актуальные военные потребности сил обороны, в частности в артиллерии, беспилотных аппаратах, системах ПВО.
"Мы договорились продолжать работу над гарантиями безопасности в продолжение декларации G7 в Вильнюсе. Также мы обсудили следующую встречу по "формуле мира", – добавил Владимир Зеленский.