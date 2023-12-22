Игнат о сбитых Су-34: Одни из новейших бортов на вооружении РФ

Три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 были уничтожены сегодня украинскими военными. Эти самолеты давно не появлялись в статистике потерь РФ. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

"Блестяще в очередной раз спланирована операция по уничтожению врага на подступах к нашему государству... В этот раз сразу три самолета на южном направлении, такого давно не было. Су-34 давно не попадал в нашу с вами положительную статистику" , - сказал Игнат.

По его словам, у россиян есть десятки таких самолетов, они продолжают их производить. Это одни из новейших бортов на вооружении армии РФ. Именно из них оккупанты наносят удары авиационными бомбами и ракетами.

"Я думаю, что не менее 50 млн долларов такая машина может стоить. Это самая низкая цена, истребители - это авиационные комплексы, чрезвычайно технологическая вещь" , - добавил спикер.

Напомним, сегодня командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил﻿, что защитники сбили три российских самолета Су-34 на южном направлении. Это произошло в полдень.