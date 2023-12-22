Рада одобрила расторжение соглашения о зоне свободной торговли с Беларусью

Верховная Рада одобрила законопроект о прекращении действия соглашения между правительствами Украины и Белоруссии о свободной торговле, сообщает Деловая столица.

Об этом представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук сообщил в Telegram-канале.

"Законопроектом предлагается в связи с коренным изменением обстоятельств прекратить действие Соглашения между Правительством Украины и Правительством Республики Беларусь о свободной торговле" , — пишет чиновник.

Отметим, что межправительственное соглашение о зоне свободной торговли с Беларусью было подписано 17 декабря 1992 года в Киеве и ратифицировано Законом Украины от 19 марта 1999 года Nº531-XIV.

Венская конвенция о праве международных договоров предусматривает, что основанием для прекращения договора может быть коренное изменение обстоятельств.

21 декабря командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев заявил, что ВСУ принимают меры по подготовке дополнительных фортификационных укреплений на границе с Беларусью.