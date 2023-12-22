Координационный штаб: Украина вернула тела еще 66 защитников

На подконтрольную правительству Украины территорию 22 декабря вернули тела 66 защитников Украины, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сообщение Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

"ВСУ обеспечат перевозку репатриированных тел и останков в определенные государственные специализированные учреждения для передачи представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам для установления личностей погибших".

Указывается, что мероприятие осуществили усилиями сотрудников во взаимодействии с Объединенным центром при СБУ, МВД Украины (Секретариат Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах), ВСУ (ЦУ ЦВС), ГУ ГСЧС Украины в Сумской области, ГНС Украины, другими представительствами структур сектора безопасности и обороны Украины.

Предыстория: