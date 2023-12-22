Украинские беспилотники попали в цель на территории России – источник
Украинские беспилотники, которые 22 декабря атаковали российские области, попали в цель, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил собеседник УП в разведке.
Российские власти сообщали, что якобы сбивали беспилотники в Московской, Брянской и Калужской областях.
Источник УП заверил, что беспилотники попали в цель, но пока нет информации, куда именно.
"Кремлевские рупоры традиционно отрапортовали "все дроны сбиты".
Зато альтернативная информация указывает, что в системе ПВО РФ еще достаточно дыр, чтобы "сбитые дроны" достигали заданной цели...
Значительная часть долетела по назначению".