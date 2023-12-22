Оккупанты за время большой войны пытали 3800 гражданских – генпрокурор

Россия незаконно удерживает тысячи украинских граждан на оккупированных территориях, многие из них подвергаются пыткам, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

"Россия незаконно удерживает тысячи украинских гражданских. Сегодня, в канун Рождества, времени надежды и единства, мы призываем мир помнить о них и приложить все усилия, чтобы освободить их и вернуть на родину. Каждый день в неволе – это еще один день пыток и насилия" , – написал Костин.

Он также сообщил, что по состоянию на сегодняшний день официально известно о 3800 гражданских, подвергшихся пыткам от рук оккупантов, однако, подчеркнул генпрокурор, полные цифры могут быть значительно выше.

По данным Костина, украинские правоохранители расследуют более 1100 уголовных производств по фактам пыток. Более 80 человек сообщили о подозрении, 18 из них уже осуждены.

"Мы должны действовать безотлагательно и решительно, чтобы совместными усилиями создать эффективный международный механизм для освобождения незаконно удерживаемых лиц и привлечения к ответственности совершивших эти преступления. Убежден, что, когда мир объединяется ради свободы и справедливости, даже самые страшные вызовы можно преодолеть" , – пишет генпрокурор.