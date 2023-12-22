В МИД Польши анонсировали новый пакет помощи для Украины
В Министерстве иностранных дел Польши заявили, что новый глава МИД Радослав Сикорский готовит и представит пакет помощи Киеву, сообщает Европейская правда.
Об этом заявил представитель польского МИД Павел Вроньский, пишет его Twitter (Х).
"Радослав Сикорский четко заявил: стратегический интерес Польши заключается в том, чтобы Владимир Путин потерпел неудачу в своих военных целях в Украине и мы сделаем все, чтобы это произошло. Министр готовит и представит пакет помощи для Украины", – отметил спикер.
Сикорский 22 декабря находится с визитом в Киеве, что является его первым зарубежным визитом на этом посту.
Сикорский уже бывал в Украине после начала полномасштабной войны, в частности, когда привозил внедорожник, который приобрел для нужд ВСУ вместе с женой.