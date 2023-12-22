В МИД Польши анонсировали новый пакет помощи для Украины

В Министерстве иностранных дел Польши заявили, что новый глава МИД Радослав Сикорский готовит и представит пакет помощи Киеву, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил представитель польского МИД Павел Вроньский, пишет его Twitter (Х).

"Радослав Сикорский четко заявил: стратегический интерес Польши заключается в том, чтобы Владимир Путин потерпел неудачу в своих военных целях в Украине и мы сделаем все, чтобы это произошло. Министр готовит и представит пакет помощи для Украины", – отметил спикер.

???? FM @sikorskiradek's message is clear: Poland's strategic interest is for Vladimir Putin to fail in its war aims in Ukraine ????????, and we will do everything to make this happen. The minister is preparing and will present an aid package for ????????.



| ???????? MFA spokesperson Paweł Wroński pic.twitter.com/Rkb4wDqpkp — Ministry of Foreign Affairs ???????? (@PolandMFA) December 22, 2023

Сикорский 22 декабря находится с визитом в Киеве, что является его первым зарубежным визитом на этом посту.

Сикорский уже бывал в Украине после начала полномасштабной войны, в частности, когда привозил внедорожник, который приобрел для нужд ВСУ вместе с женой.